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¿Cómo elegir los aguacates? El tip de la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7 para encontrarlos en su punto

Si te pasa que compras aguacates que no están maduros o que ya se pasaron, este truco de la “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7 te hará la vida más fácil.

Todas las clases de los “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7 están repletas de conocimiento e información indispensable para la cocina. Y en esta ocasión, la Chef Isabel Carvajal se encargó de compartir la receta de un rico cremoso y le dio a los cocineros un tip infalible para elegir los aguacates, explicando que la “pancita” de este producto es un buen indicador para saber si ya está listo para comerse.

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