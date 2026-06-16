¿Cómo elegir los aguacates? El tip de la Chef Isabel Carvajal de MasterChef 24/7 para encontrarlos en su punto

Todas las clases de los “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7 están repletas de conocimiento e información indispensable para la cocina. Y en esta ocasión, la Chef Isabel Carvajal se encargó de compartir la receta de un rico cremoso y le dio a los cocineros un tip infalible para elegir los aguacates, explicando que la “pancita” de este producto es un buen indicador para saber si ya está listo para comerse.