Reto por la capitanía en MasterChef 24/7 HOY 16 de junio: Diego arma los equipos y Flor sabotea a sus contrincantes

Conforme avanzan las semanas en MasterChef 24/7, la salvación se vuelve más importantes y todos los participantes quieren ser los primeros en subir al balcón. Y este martes 16 de junio, los cocineros se disputarán la capitanía en retos de cocina divididos en dos equipos y el encargado de armarlos estratégicamente fue Diego, ganador del Pin en la semana 5. Mientras que para darle emoción a los retos, Flor aprovechó su poder del sabotaje y eligió “castigar” a Jazmín, Emmanuel, Carmen y Claudia.

