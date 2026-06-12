Resumen del 10 de junio: decisiones que cambiaron MasterChef 24/7
La tensión se apoderó de la cocina con decisiones que podrían marcar el rumbo de la competencia para siempre.
El miércoles 10 de junio estuvo lleno de emociones intensas dentro de MasterChef 24/7. Los participantes enfrentaron momentos de gran tensión y decisiones cruciales que podrían dejar una huella importante en el desarrollo de la competencia. Entre estrategias, retos y opiniones encontradas, la cocina más famosa vivió una jornada que nadie olvidará.