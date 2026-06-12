Resumen del 10 de junio: decisiones que cambiaron MasterChef 24/7

El miércoles 10 de junio estuvo lleno de emociones intensas dentro de MasterChef 24/7. Los participantes enfrentaron momentos de gran tensión y decisiones cruciales que podrían dejar una huella importante en el desarrollo de la competencia. Entre estrategias, retos y opiniones encontradas, la cocina más famosa vivió una jornada que nadie olvidará.

