MasterChef 24/7 | Tres cocineros buscan el balcón con precisión y sabor

La cocina más famosa de vivió el inicio de un reto decisivo en MasterChef México 24/7, donde tres cocineros se enfrentaron directamente por un lugar en el balcón. En esta prueba, la precisión se convirtió en el factor más importante, ya que cada detalle del platillo debía estar perfectamente ejecutado para lograr un equilibrio de sabor que impresionara a los chefs. Con la presión al máximo y el tiempo jugando en contra, los participantes demostraron sus habilidades en un desafío que no permitía errores. Solo uno de ellos logrará destacar y asegurar su permanencia en la competencia, acercándose cada vez más a la victoria.