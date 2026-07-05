Nora cree que el ambiente en MasterChef 24/7 está muy pesado y muestra las evidencias (VIDEO)

Luego de los malos comentarios que recibió por haber ignorado a Jazmín y a todas las “Guapas del barrio” en las prácticas sabatinas, Nora se dio cuenta de que hay mucha tensión en el Mundo MasterChef 24/7. O al menos esta fue la percepción que le dio al ver las manzanas que recién les llevaron, pues según le explicó a Claudia, se están descomponiendo rápido porque esta fruta es una especie de “receptora de energías” y está absorbiendo todo lo negativo.