“Todos estamos en modo supervivencia": La fuerte confesión de los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los integrantes de MasterChef 24/7 se sinceraron previo a uno de los días más importantes de la semana.
Antes del miércoles de batalla por equipos, los cocineros de MasterChef 24/7 se tomaron un momento para reflexionar cómo han cambiado las cosas dentro de la cocina más famosa de México e, incluso, señalaron que empieza a sentirse más cansancio e incertidumbre en el ambiente conforme avanzan las semanas.