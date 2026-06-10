Somos los peluseados | Programa del 10 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Danna culpa a su mamá de haberla abandonado cunado era muy pequeña; ahora Danna enfrenta problemas como madre y ha considerado partir de este mundo. Por su parte, Leidy cree que Danna debería estar agradecida con ella y con su padrastro, pues ellos le dieron casa y comida. Alberto está harto de las quejas de Danna y asegura que no estudió porque ella no quiso. El ex de Danna aparece y revela que también está harto de ella. ¿Danna decidirá tomar las riendas de su vida?