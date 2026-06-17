Flor aprovecha su ventaja tras ganar el reto express y sabotea a Carmen y Claudia en MasterChef 24/7

La gala de esta noche ha puesto a prueba el talento de los cocineros de MasterChef 24/7, pues más allá del propio reto, al tratarse del programa sobre beneficios y castigos, un par de participantes fueron víctimas del sabotaje de Flor como ganadora del reto express de este día.

Luego de que Claudia Lizaldi anunciara en los primeros instantes de la gala que el querido Poncho Cadena no pudo estar presente debido a una complicación en su estado de salud, la conductora de MasterChef 24/7 le compartió al público que sintonizaba la transmisión que Flor, como ganadora del reto express en el que 6 cocineros tuvieron que voltear tripas con la Chef Isabel Carvajal, eligió a Carmen y Claudia como las concursantes víctimas del sabotaje, por lo que tuvieron que preparar sus platillos usando guantes para nieve.

Cabe señalar que los Chefs Zahie Téllez y Adrián Herrera anunciaron que los cocineros tendrían 35 minutos para hacer sus platillos con lengua de cerdo; sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas, debido a que primero tenían la encomienda de realizar una entrada con oreja de cerdo en 20 minutos (al inicio del reto) y quienes no pudieran llevarla a cabo, no podrían pasar a la degustación final de su plato fuerte; además, se les dijo que llevarían un castigo.

El par de cocineros que hagan los mejores platillos de esta noche no solamente serán los dos capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, sino que contarán con beneficios considerables a implementar este miércoles.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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