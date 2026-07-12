“Hay que dejarnos perder": Luis revela cuál era la estrategia con Daniela para salvar a Pablo de MasterChef 24/7

La salida de Pablo Villagrán de MasterChef 24/7 fue uno de los momentos más tristes para el equipo de “Las Divas”. Y los que lo vivieron al límite fueron Daniela y Luis, pues inicialmente tenían en mente ayudar a que su amigo subiera al balcón dejándose perder, pero no terminaron de armar bien la estrategia y cuando el creador de “Notibola” vio que su mamá estaba en el foro, se sintió con la obligación de ganar, sin imaginar que esto le costaría el lugar a su amigo.