Mati Álvarez humilla a la polémica Bella de la Vega. (VIDEO)

El día del niño fue el motivo ideal para que la campeona de Exatlón: Titanes vs Héroes, Mati Álvarez, fuera nuestra invitada especial en Venga La Alegría.

Te puede interesar: Alfredo Olivas rompe el silencio tras asesinato de su hermano.

A través de una dinámica llamada Gánale a Mati, la heptatleta se enfrentó a unos pequeñitos en un circuito lleno de retos. No obstante, también se midió ante una de las participantes de Survivor México.

Los niños VLA retan a Mati en nuestro circuito, ¡checa cómo les fue! | Venga La Alegría

Se trata de Bella de la Vega, quien retó a la poblana a una carrera, pues consideró que tenía que enfrentarse a la mejor; sin embargo, perdió por una gran diferencia, lo cual puede considerarse una humillación.

Al término de la competencia, la viuda de José Ángel García reconoció que fue complicado enfrentar a Golden Champion, pero dejó claro que cumplió un sueño al tener este mano a mano.

Bella de la Vega respondió a los ataques de Gabo Cuevas

La actriz también mostró su lado más serio cuando enfrentó las críticas de Gabo Cuevas tras salir del reality de supervivencia.

Y es que, el reportero de la zona de espectáculos, reveló varios secretos de Bella de la Vega, entre ellos, su nombre verdadero.

“Yo le di la oportunidad de que me demostrará quién es él y después le di la paz. He estado viendo en redes que me ha estado atacando y eso está muy mal… yo no sé porque rompió la paz que yo le di… viniste a echar pestes de mí y eso no se vale señor”, expresó.

¡Bella de la Vega reclama a Gabo Cuevas por lo que dijo de ella!

“Yo traté de arreglarlo porque soy una mujer muy íntegra y muy comprometida con lo que soy yo. Mi reputación es todo para mí”, añadió.

También te puede interesar: Vacunación contra COVID para mayores de 50 inicia en cuatro alcaldías.