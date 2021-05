¿Mati Álvarez será pronto conductora oficial de Venga La Alegría?

Dicen que si el río suena es porque agua lleva, ¡y el rumor de que nuestra querida Mati se está preparando para ser conductora, está muy fuerte!

Está muy fuerte el rumor de que Mati Álvarez, ex-atleta y campeona de Exatlón Titanes vs. Héroes, se esté preparando para ser conductora oficial de Venga La Alegría. ¿Será cierto? ¡Te contamos!

Mati Álvarez, tri-campeona de Exatlón México.

Para nadie es un secreto que Mati Álvarez es sin duda la mejor atleta que ha tenido Exatlón México, recordemos que participó en la tercera temporada, ¡y no solo no tuvo competencia y ganó sin problemas el trofeo! Sino que días después, jugó la “Copa Exatlón”, en la que participaron los mejores atletas de varios países, ¡y volvió a ganar poniendo el nombre de México en alto! Para todas las atletas de los diversos exatlones del mundo, Mati siempre fue una figura, un símbolo de poder femenino y superioridad, ¡y anhelaban competir contra ella! Para la cuarta temporada y más reciente, Titanes vs. Héroes, Mati regresó a medirse con los mejores de las otras temporadas, ¡y sí, también se llevó el trofeo!

Mati Álvarez, conductora de Venga La Alegría.

Desde que nuestra querida Mati salió de Exatlón, ha estado como invitada de Venga La Alegría, pensamos que la veríamos unos días después de haber terminado el reality, ¡pero no! ¡Ya casi vive ahí! ¿Por qué será? Se rumora que muy pronto nos dará una sorpresa, ¡y que se está preparando para formar parte de la familia de conductores del matutino! Que está estudiando conducción en el CEFAT, y que en VLA la están probando para ver si encaja con sus compañeros, ¿será?

Nada es un hecho, nadie ha confirmado nada, pero se sabe que Mati ya se vino a vivir a la Ciudad de México, pues recordemos que vivía en Puebla, ¿será una prueba más de estos rumores? Lo que es un hecho es que tiene muchos fans, todos la piden ver diario en VLA, tiene mucho carisma, ¡y se le da estar frente a cámaras!

De ser verdad este rumor, pronto lo sabremos, ¡y claro, se los daremos a conocer!

