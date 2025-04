Matías Novoa revela si realmente se hace cargo de su hijo Axel

Completamente instalado en Madrid, España, Matías Novoa habla en exclusiva para Ventaneando sobre cómo ha cambiado su vida en aquel país junto a su esposa Michelle Renaud, su bebé Milo y la relación con su ex María José Magán, con quien enfrenta una batalla legal por la manutención de su hijo Axel.

Te puede interesar: Kunno habla sobre la agresión homofóbica que sufrió al salir de un antro

¿Qué dijo Matías Novoa?

“Estoy contento, estoy en un momento en donde me di una pausa también en la carrera, bueno, no quiero decir en la carrera porque sigo trabajando en nuevas aventuras, son retadoras y lo más importante es que tomé este tiempo para dedicarme a los hijos, a la familia”.

“Ha sido como todo un proceso bonito, no ha sido tampoco color de rosa, hay cosas turbias, hay cosas, por ejemplo, sobre todo ser papá después de 13 años. El gran sacrificio es que Axel se queda más lejos de mí, pero siempre estoy conectado a él. Viaja mucho para acá, de hecho, acaba de estar en las vacaciones, la semana pasada. Axel ya está más grande, va a cumplir 14 años”, dijo Matías Novoa.

¿Cómo ha sido el tema con María José Magán? Matías Novoa aseguró que no es un “papá perfecto pero jamás esos temas económicos, de dinero y esas cosas para mí no han sido temas, entonces, que se haya dicho que de pronto yo no le pagaba a Axel es ridículo”.

“Por supuesto que sí (he pagado), desde que nació Axel jamás. No está en mis principios hacer eso. No es lo que me enseñaron mis padres y no es el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos, pero es desagradable porque a mí lo que más me afecta de esto es que Axel pueda escuchar esas cosas”.

Te puede interesar: Plutarco Haza revela detalles de su personaje en Cautiva por Amor

“Entonces yo he tenido mucha comunicación con él y le he explicado como todas las situaciones, tiene acceso a las redes sociales y que vea un comentario desubicado o que no es verdad, para eso, lo mejor que yo puedo hacer es estar en comunicación con Axel y así lo he hecho”. finalizó.