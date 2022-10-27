Mató a su esposo por violencia doméstica y lo vendió en tamales.

Hace poco, se dio a conocer que María Trinidad Ramírez Poblano, una mujer que se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales en la Ciudad de México se vio envuelta en una fuerte polémica que causó un gran impacto en la capital mexicana.

Alonso es un pequeño fanático del metro de la CDMX.

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Y es que, la mujer reveló que ya estaba cansada de los maltratos por parte de su esposo, quien la había maltratado por más de cuatro décadas, por lo que cansada de todo lo que vivió, la señora tomó la justicia su mano y lo golpeó hasta matarlo y finalmente lo descuartizó.

Los hechos tuvieron lugar el 20 de julio del año 1971, cuando la 'tamalera', fue detenida por las autoridades del Estado de México luego de haber encontrado el cuerpo de su marido en un terreno abandonado.

Las polémicas declaraciones de la mujer que mató a su marido.

Y es que, de acuerdo con la mujer, su pareja no solo la maltrataba a ella sino a sus 5 hijos que tuvo con Pablo Díaz.

Además, gracias a las investigaciones se supo que Pablo llegó muy tomado a su casa, por lo que comenzó a golpear a sus hijos y tras ver esta situación María Trinidad se vio en la necesidad de defenderlos.

Por lo que espero a que se durmiera y tomó un bat y lo golpeó fuertemente en la cabeza, cuando se dio cuenta que ya no tenía vida, decidió cortarlo.

Tras cortarle la cabeza, la mujer la metió en una vaporera con agua fría para evitar olores de descomposición y para que pudiera conservarse.

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Aunque eso no fue lo sorprendente, pues se reveló que Trinidad, decidió ocupar ciertas partes del cuerpo para poder hacer sus tamales y ponerlos a la venta como un día normal. Se sabe que la mujer fue sentenciada a 40 años en prisión, pero quedó en libertad en 1991.

