VIDEO: Reaparece el come gatos de la alcaldía Azcapotzalco.

Hace unos meses les dimos a conocer el caso del come gatos de la colonia el Recreo, en la alcaldía Azcapotzalco, el cual fue captado en video comiendo las vísceras de un animal.

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A través de un video publicado en Twitter, la usuaria Geraldy16969825 aseguró que ya existe una denuncia contra este hombre, quien ha sido captado comiendo vísceras por las calles de la alcaldía Azcapotzalco.

En el video se observa a un hombre presuntamente de la tercera edad, de complexión delgada, que porta una guitarra en su espalda y va vestido con suéter gris, pantalón el mismo color y botas color café.

El hombre en cuestión aparece caminando lentamente por las calles de Azcapotzalco mientras sostiene un extraño objeto, posteriormente, se detiene junto a un árbol, para manipular de mejor manera el objeto que lleva en sus manos.

VIDEO: IMÁGENES FUERTES

En otro de los videos, el hombre que presuntamente vive en situación de calle es captado mientras sostiene y mangonea el cuerpo sin cabeza de lo que parece ser un gato de color blanco con negro, para quitarle el pelo y después comérselo.

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¿Qué hicieron los vecinos? Después de una denuncia ciudadana, la Asociación Civil Mundo Patitas expresó que ya se encuentran trabajando en la denuncia hecha ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX; sin embargo, hasta ahora no han hecho nada al respecto.

La usuaria de Twitter mencionó que deberían arrestar al hombre, pues ya existe una denuncia en su contra. Por su parte, la Unidad de Contacto del Secretario SSC-CDMX, comentó en dicha publicación que ya se hizo un nuevo reporte ante la fiscalía.

