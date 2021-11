Le pinta el coche para proponerle matrimonio, ella lo rechaza.

El cuento de hadas de una pareja se arruinó de la noche a la mañana tras el peculiar regalo de un hombre a su novia.

El sujeto, quien se dejó ver con un traje de militar, planeó una espantosa pedida de mano para su novia, ya que pintó su carro con la leyenda “¿Te quieres casar conmigo?” en colores rojo y azul.

El joven se dejó ver muy emocionado por dar el siguiente paso en su relación sentimental, pero la novia enfureció tras ver su automóvil con grandes letras difíciles de remover.

“¿Qué le hiciste a mi carro? ¿Esto se le va a quitar? Esto es vergonzoso, tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde ahora”, expresó la mujer entre gritos y lágrimas tras ver su coche dañado.

El hombre, quien estaba arrodillado con el anillo compromiso en las manos, se quedó atónito ante la reacción negativa de su novia.

“Se quitará en el autolavado bebé, sólo va a tomar pocos segundos”, se escucha al joven preocupado en el video de TikTok que ganó millones de reproducciones.

Te puede interesar: La regresa su novio a su casa porque no le gustó su outfit. (VIDEO)

La fallida propuesta de matrimonio se viraliza en la red

La escena del carro rayado y el suelo repleto de rosas rojas se viralizó entre millones de internautas, quienes no dudaron en emitir sus opiniones en la caja de comentarios.

“¿A quién se le ocurre pedir matrimonio así?”, “Una persona que no respeta tus pertenencias, no te merece” y “Yo también me hubiera enojado”, expresaron los cibernautas.

Al final del video se puede escuchar a la mujer lamentar que tiene que llevar su carro al autolavado.

“Ahora debo ir al autolavado, no tengo tiempo. Voy a llegar tarde por tu culpa, podrían despedirme”, expresa la joven histérica a las afueras de su domicilio.

También te puede interesar: ¿Quién es Tilín? El niño que se volvió famoso por su baile en internet.