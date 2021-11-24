¿Quién es Tilín? El niño que se volvió famoso por su baile en internet.

Desde hace un tiempo en redes sociales se comenzó a viralizar el baile de la canción de Tilín; sin embargo pocos son los que saben realmente de dónde surge este divertido y muy peculiar sonido.

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De acuerdo con Internet, existe un pequeño que se volvió viral por su baile, principalmente por la frase ¡Eso Tilín!

Por ello, el programa Dilo fuerte de Panamericana Televisión hizo un reportaje sobre la vida de Tilín, donde da a conocer la historia del niño y revela que perdió un familiar a causa de la pandemia.

La historia del pequeño

Tilín es un niño cuto nombre real es Luis Ángel, actualmente tiene 8 años y vive en Lima, Perú. El popular video le dio reconocimiento en redes sociales debido a que se grabó hace dos años, pero fue en 2021 que llegó a los diferentes usuarios de las redes sociales.

Actualmente, Luis Ángel se encuentra orgulloso de sus raíces y tradiciones peruanas, por ello cuando sea grande quiere ser policía y practicar la danza de las tijeras.

Quiero ser policía para ayudar a las personas… Además yo quiero ser un bailarín profesional e ir a todas las fiestas a bailar

La danza de las tijeras es originaria de la región chanka en el Perú y Tilín la hizo popular en redes sociales, porque en su video viral enseña algunos pasos emblemáticos del baile típico de la zona.

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