La regresa a su casa porque no le gustó su outfit. (VIDEO)

En un hecho verdaderamente extremo, un novio mandó de regreso a su novia en taxi porque no le gustó su outfit, mismo que le parecía demasiado revelador.

A través de su cuenta de TikTok, la chica contó la historia de cómo su galán la había regresado a su casa en un taxi porque se apenaba de cómo estaba vestida.

“Él estaba muy avergonzado de ser visto conmigo en este outfit, así que me mandó a casa en un Uber y fue a la inauguración sin mí", narró la chica en sus redes sociales.

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El outfit de la discordia

La joven había elegido un pantalón de cintura alta color rosa y un ‘croptop’ de manga larga color negro; pero entre el pantalón y la playera había dos centímetros de piel descubierta, justamente eso fue lo que provocó el disgusto de su novio.

De hecho, cuando su galán vio su outfit, le pidió se cambiara de ropa y ella se negó. La relación duró tres semanas y tras el incidente, ella llegó a la casa a donde recientemente se había mudado con su novio, empacó sus cosas y se fue.

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