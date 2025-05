Mauricio López, exparticipante de Exatlón México, revela que fue “pinchado” en el Metrobús

Una de las razones por las cuales el Exatlón México se ha convertido en el programa favorito de chicos y grandes al interior del país se debe a la exposición que le brinda a distintos deportistas a lo largo de la República. Un ejemplo de lo anterior es Mauricio López, quien desafortunadamente vivió una terrible experiencia en el transporte de la capital.

Mauricio López formó parte de una de las emisiones del Exatlón México, y aunque no pudo llevarse la corona, logró sobresalir en el apartado de la popularidad al grado de sumar una buena cantidad de seguidores en las redes sociales, mismas que utilizó para dar a conocer que había sido víctima de un pinchazo al interior de un metrobús de la Ciudad de México.

Ex participante de Exatlón México sufre pinchazo en el metrobús

Aprovechando el impacto que tiene en su cuenta de Instagram, Mauricio López, también conocido como “MauWow”, compartió un video en el que revela detalles de lo que vivió en un metrobús de la Ciudad de México. De acuerdo con sus palabras, y tras dejar claro que no sufrió ningún daño, detalló que sintió un pinchazo en la zona de los glúteos, el cual lo descontroló por completo.

“Fui al centro, y de regreso me subí al Metrobús de Hidalgo y de ahí me fui hasta Etiopía. Cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un piquetito. No se sintió tan fuerte como una inyección, se sintió más leve (...) Ya que llegué busqué a la guardia y le expliqué, le dije que ya había pedido transporte y que por favor estuviera pendiente. En lo que esperaba mi vehículo empecé a sentir en la pompa como cuando te inyectan”, señaló Mauricio López.

¿Cuál es el estado de salud de Mauricio López?

De inmediato, lo compartido por el exparticipante de Exatlón México generó la preocupación de sus miles de seguidores, quienes de inmediato le preguntaron qué había ocurrido después. Afortunadamente, el experto en parkour aseguró que solamente fue una mala experiencia, pero que, físicamente, no había ocurrido nada de gravedad.