Aislinn Derbez revela las secuelas que le dejó divorcio de Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez atraviesa por uno de los momentos más devastadores tras separarse de Mauricio Ochmann en marzo de 2020. En su momento, los actores terminaron su compromiso y compartieron la noticia con sus millones de seguidores en Instagram.

Aislinn Derbez enfrentó una tormentosa crisis marital el año pasado

A más de un año de la separación, Aislinn Derbez rompió el silencio para un podcast de salud mental, donde confesó que sufrió secuelas emocionales por ver su matrimonio destruido.

“Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: ‘Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede’ y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas”, confesó sobre las relaciones sentimentales de la Dinastía Derbez.

La actriz de La Casa de Las Flores regresó a terapia para poder sobrellevar la difícil crisis marital que enfrentó en los últimos años.

“De repente, otra vez la vida llega y te da unos y te dice: ‘Pues así tampoco es, ahí tampoco es’. Te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto”, subrayó.

Además, la hija de Eugenio Derbez confesó los problemas en su vida personal por ser una figura pública.

“Qué feo no poder ser libre y salir a donde yo quiera y que me vean y si me quiero tomar una foto con el hombre con el que estoy saliendo, es como muy duro esa parte de la fama”, expresó.

Los nuevos romances de Aislinn Derbez y Mauricio Ochamnn

A más de un año del anuncio de su separación, Mauricio Ochmann abrió su corazón a una guapa modelo que llamó la atención de los mexicanos.

Se trata de Paulina Burrola, una modelo que fue captada con el actor en las paradisíacas playas de México.

Por su parte, Aislinn Derbez también fue captada con un hombre que responde al nombre de Jonathan Kubben. Se trata de un conferencista e influencer que se dio a conocer por sus aventuras extremas y viajes a múltiples partes del mundo.

Los actores no han hecho públicos sus nuevos noviazgos, pero los paparazzi ya han captado sus momentos más románticos en los destinos más recónditos de México.

