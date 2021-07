Mauricio Ochmann revela cómo tocó fondo por culpa del alcohol.

Mauricio Ochmann continúa dando de qué hablar aunque no precisamente respecto a su vida amorosa o profesional, sino que contó una desgarradora parte de su vida que estuvo ligada a una adicción.

El actor hizo una confesión sobre su alcoholismo, lo que lo llevó incluso a estar internado en una clínica de rehabilitación durante su adolescencia. Ochmann contó su historia en una entrevista que le realizó la periodista María Patricia Castañeda y que retomó relevancia en las últimas horas.

“La infancia y la adolescencia fueron difíciles, había muchos esqueletos y fantasmas adentro. La verdad es que ahí como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba viviendo fue como de perlas porque como que amortiguaba el dolor interior”, expresó.

Recién al cumplir 28 años Ochmann decidió buscar ayuda profesional y se internó en una clínica de rehabilitación. “Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’”, señaló.

El actor contó también que tuvo una infancia difícil ya que su madre biológica lo dio en adopción y pasó por dos familias adoptivas diferentes. De hecho su apellido, Ochmann, es de su segundo padre adoptivo.

Este episodio lo llevó a sufrir episodios de bullying lo cual hizo que se incrementara su problema con el alcohol que recién pudo resolver 20 años después de que había empezado.

