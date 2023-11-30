Así confirmó Mauricio Ochmann que terminó con Paulina Burrola

Mauricio Ochmann hace días dio a conocer que pasaría Navidad con las madres de sus dos hijas Lorenza y Kailani, las cuales tuvo con sus exparejas María José del Valle Prieto y Aislinn Derbez; sin embargo, llamó la atención que no mencionó a su novia Paulina Burrola.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann? En una entrevista para el programa “Todo para la mujer”, Ochmann señaló que celebrará con sus exparejas. “En navidad voy a descansar, voy a pasar Navidad con mis dos hijas, entonces va a estar padre… sí, todos”.





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¿Ya terminó con Paulina Burrola?

Como mencionamos anteriormente, Ochmann no mencionó a Paulina Burrola en sus declaraciones, hecho que llamó la atención de sus fans; sin embargo, ahora todo tiene sentido, ya que el actor recientemente confirmó su ruptura con la joven.

Durante la alfombra roja de la cinta “Mamá o Papá” el actor le hizo frente a los cuestionamientos de los reporteros y sus palabras sorprendieron a propios y a extraños, pues de forma sorpresiva confirmó que él y Paulina Burrola ya no están juntos.

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“Paulina y yo ya no estamos juntos”, declaró el actor y ante la insistencia de los medios, al actor recalcó que se encontraba bien y contento con su familia. “Pero estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas y mi familia”, añadió.

¿Por qué terminaron?

Al preguntarle sobre los motivos de su rompimiento, Mauricio Ochmann señaló que son cosas que pasan, “las relaciones se terminan” y añadió que le desea lo mejor a Paulina Burrola, a quien quiere mucho.

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Sobre si terminaron peleados, Mauricio Ochmann aseguró que las cosas terminaron de buena forma y no existió ningún conflicto entre ambos. “En buenos términos, sí, en súper buenos términos todos”.

Cuando le preguntaron si la diferencia de edades había sido factor, el histrión mencionó que “no, pues tiene que ver la vida, ¿no? Yo digo que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo y ya”.