Mauricio Ochmann enciende la polémica tras exhibir a Eugenio Derbez.

Mauricio Ochmann abrió su corazón en el programa de Youtube de Yordi Rosado, donde habló del polémico roce que enfrentó con Eugenio Derbez en el reality show De Viaje Con Los Derbez.

Mauricio Ochmann estrena película y también nos habla de cómo lleva su paternidad tras la separación con Aislinn Derbez.

El actor declaró que grabar De Viaje Con Los Derbez fue una de las “experiencias más fuertes” que le han tocado vivir a nivel profesional y a nivel personal.

Fue durante su viaje a Marruecos donde las cosas comenzaron a ponerse turbias, pues la casa productora no respetó algunos acuerdos que se pactaron desde el principio relacionados a su hija Kailani.

Hubo ciertos acuerdos, que se firmaron para aceptar hacer la serie, que no se cumplieron al estar haciéndola... sobre todo las cosas que tenían que ver con el cuidado de la bebé

Son muchas horas y yo tenía que estar luchando por que se le respetara la hora de dormir, de comer, la rutina de la bebé; estábamos en Marruecos

Mauricio Ochmann despotrica contra Eugenio Derbez

No solo la rutina de Kailani se vio afectada por la serie De Viaje Con Los Derbez, sino que la relación de Mauricio y Aislinn también se fue desgastando con el paso del tiempo.

Mauricio Ochmann confesó que los productores de la serie lo hicieron protagonizar peleas con Aislinn, cosa que desaprobó por completo.

Hubo varios roces. Al final, me sentí solo yo con la bebé, custodiándola de alguna manera y me tocó enfrentar a las productoras. Les dije: ‘Necesito cuidar a la bebé. Legalmente, ¿ustedes saben cuántas horas puede un bebé estar en un set?’. Para mí era un programa más como de gozarlo en familia y de repente te das cuenta que de reality no tiene nada

“Es un poco manipulado, editado para manipular ciertas cosas. Me acuerdo que de repente era: ‘Aquí se tienen que pelear’. ¿Pero por qué? Hay ciertas cosas que son difíciles y a mí, en lo personal, no me gustaron como experiencia. Sí me tocó hablar con Ais y le dije: ‘Esto no está padre’”, concluyó el actor.



