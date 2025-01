Maya Nazor filtra audio de Santa Fe Klan en donde la amenaza con quitarle a su hijo

El pleito entre Santa Fe Klan y Maya Nazor sigue dando de qué hablar, pues la influencer asegura que el cantante guanajuatense no cumple con sus obligaciones de padre, mientras que Ángel Jair Quezada dice todo lo contrario y suplica por ver a su hijo Luka.

En días pasados Santa Fe Klan dio a conocer el tema que le compuso a su hijo Luka, al que no ha podido ver por decisión de Maya Nazor. Sin embargo, el cantante no quita el dedo del renglón y recientemente emitió un mensaje en sus redes sociales pidiendo desesperadamente ver a su hijo.

¡Quería que la dominaran! A Helly le hartaron las atenciones [VIDEO] Helly se cansó de vivir con un hombre atento, sumiso y sin carácter; quería un hombre fuerte, que la dominara, y lo encontró en el primo de su ex.

El rapero mexicano dejó claro que no le importaría pagar 50 millones de pesos a Maya Nazor con tal de estar unos días al lado de su pequeño. Santa Fe Klan dijo estar muy interesado en convivir con su hijo Luka, quien está bajo el cuidado de Maya Nazor.

Te puede interesar: Maya Nazor buscó a Santa Fe Klan pero él la rechazó y quedó evidenciado en redes

¿Qué dijo Santa Fe Klan?

En su cuenta de Instagram, Santa Fe Klan publicó que “por mí le doy a Luka todo el dinero que me pide su mamá por 18 años ahorita mismo que son más de 50 millones. Ese no es el pe... el pu... dinero, lo que yo quiero es que me deje convivir con mi hijo y que me lo preste unos días”.

¿Maya Nazor filtró audios de Santa Fe Klan amenazándola? No obstante, la polémica no cesa, ya que después de que Santa Fe Klan publicara una historia en Instagram, Maya Nazor no se quedó callada y arremetió en contra del rapero guanajuatense, incluso filtró un revelador audio.

La influencer fue contundente y respondió a las acusaciones de Santa Fe Klan. En el audio Maya Nazor le pide al cantante no llegar acompañado de personas armadas ni bajo sustancias ilícitas.

También te puede interesar: Santa Fe Klan revela cuánto le da de pensión a Maya Nazor, pero ella no le deja ver a su hijo



Además de eso, compartió una historia en su cuenta de Instagram: “Y sigues haciéndote la víctima, lastimándome con lo que sabes que la gente me va a atacar que es el dinero. Yo no quiero ni un peso de tu dinero y te lo he dicho mucho, lo sabes, deja de hacerme daño, déjame en paz”.

“Yo jamás te he negado las convivencias y lo sabes. Mejor realiza las cosas bien y deja de amenazarme y deja de llegar con personas armadas, sin permiso de portación de armas. Llega en tus cinco sentidos y no bajo las sustancias tóxicas porque a pesar de todo eso jamás te he negado que veas a tu hijo. Lo siento, gente, que tengan que pasar por todo esto, y más las personas que me defienden, pero ya no me voy a quedar callada”, publicó la madre de Luka.

¿Santa Fe Klan se lo quiere llevar?

Pero la cosa no terminó ahí, Maya Nazor publicó un audio en sus historias de Instagram donde se escucha una discusión entre ella y Santa Fe Klan. En el audio se escucha al cantante decir que se llevará a su hijo.