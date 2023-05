Belinda explota luego de que le preguntaran por Nodal y Cazzu.

Ahora que los rumores al fin se han confirmado y que Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli han confirmado que próximamente se convertirán en padres, las miradas se han centrado en Belinda, quien fue pareja sentimental del cantante de regional mexicano.

¿Qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu? Hace un par de semanas, Belinda fue cuestionada por los medios sobre el embarazo de la ‘Nena Trampa’ y el cantautor mexicano, al respecto dijo “que un bebé es una gran bendición”, aunque en principio quiso evadir los cuestionamientos.

Por último, aprovechó los micrófonos para enviarle un mensaje a todos los medios de comunicación: “Les pido un favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”.

¿Le volvieron a preguntar a Belinda sobre Nodal y el hijo que espera con Cazzu?

La relación entre la cantante española y Christian Nodal terminó hace ya tiempo; sin embargo, su ruptura sigue siendo tema de conversación y de interés para muchos medios, por ello recientemente un periodista volvió a preguntarle a Belinda sobre el hijo que Christian Nodal está esperando, esto a pesar de que en días pasados pidió que no se lo volvieran a preguntar.

A su llegada a la Feria de San Marcos, la intérprete de “Luz sin gravedad” declaró que “un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor”.

¿Christian Nodal reveló el sexo de su bebé?

Hace unos días Christian Nodal arribó a Colombia, donde fue abordado por los medios, ahí reveló que planea poner un estudio de tatuajes en Los Ángeles y que se someterá a un proceso para quitarse los que se hizo en el rostro pues no le gustaría que su bebé lo viera así.

“Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi carita sin ellos (mis tatuajes)”, sentenció el novio de Julieta Emilia Cazzuchelli.