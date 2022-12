¿Cuánto recibiría Maya Nazor de pensión alimenticia tras ruptura de Santa Fe Klan?

Maya Nazor, la madre del único hijo del rapero guanajuatense, confirmó definitivamente su ruptura con Santa Fe Klan, la que dijo sucedió de mutuo acuerdo, pero que siempre van a estar unidos por Luka. Sin embargo, la creadora de contenido también pidió respeto hacia su persona, principalmente por los comentarios que han hecho referencia al tema monetario, pues dejó claro que ella sabe trabajar; incluso, vimos cómo compartió algunas de sus estrategias para ganar dinero a través de su Instagram. Lo que sí sabemos es que su hijo, por ley debe recibir una pensión alimenticia por parte del rapero.

Debido a los cuestionamientos de sus seguidores sobre el tema de la pensión alimenticia, Maya aprovechó para defenderse de los señalamientos en su contra y dijo que no era la mejor manera ni la época para expresarse así y pidió respeto.

“No me gusta que se expresen de mí de una forma que no es, no está bien y menos en estas épocas que uno tiene que desear lo más bonito... yo nada más quiero respeto”.

¿A cuánto asciende la pensión alimenticia que Maya Nazor podría recibir tras ruptura de Santa Fe Klan?

En México, la pensión alimenticia es un pago obligatorio, pues de acuerdo con los artículos 301 al 323 del Código Cilvil Federal, los padres deben proporcionar los medios necesarios a menores de edad para subsistir como: alimentación, vestimenta, educación, casa y asistencia médica en caso de ser necesario.

En el caso del rapero, éste debe proporcionar al menos 15% del dinero que reciba, pues la pensión alimenticia dependerá de la cantidad de dinero que genere el artista; sin embargo, en estos casos, los padres deben llegar a un acuerdo.

Aunque se desconoce con precisión la cantidad de dinero que gana Santa Fe Klan al año, se estima que recibe aproximadamente 2 millones 100 mil pesos mexicanos por una presentación de cerca de una hora y media.

En caso de que Maya y Santa Fe Klan no se pongan de acuerdo sobre este tema deberán recurrir a un juez para que éste estipule el dinero que deberá recibir Luka, aunque podría incluso alcanzar 30% de los ingresos de Santa Fe Klan.

En caso de que Ángel Quezada no tenga el dinero para garantizar la pensión alimenticia podría cubrirla mediante una hipoteca, prenda, fianza o un depósito que represente la cantidad correspondiente.