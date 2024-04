Mayela Laguna revela que Apolo está recibiendo terapia para su reencuentro con Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna revela que su hijo Apolo está siendo preparado por un terapeuta para el reencuentro que sostendrá con Luis Enrique Guzmán, cuando se lleve a cabo la tan anunciada prueba de ADN con la que se sabrá si el pequeño es su hijo o no. Recuérdese que Luis Enrique presentó una demanda por desconocimiento de paternidad hace algunos meses.

¿Qué dijo Mayela Laguna?

En exclusiva para Ventaneando, Mayela Laguna declaró lo siguiente: “mi hijo tiene una terapeuta junto conmigo y vamos bien. Ahora lo estoy preparando para el día de la prueba, hablando con él y diciéndole que va a ver a su papá”

¿Apolo pregunta por Luis Enrique Guzmán? Al preguntarle a Mayela Laguna sobre si el pequeño Apolo se acuerda de su padre y pregunta por él, ella respondió: “Claro que pregunta por él, cada vez menos pero sí pregunta por él”.

Destacó que cuando su hijo le pregunta por su padre ella ha tenido que decirle lo siguiente: “No, que no está. O sea, en el hospital más que nunca se dio cuenta que no estaba porque él quería verlo. Se sentía mal y quería verlo aunque aquí hayan dicho que no, que lo inventé o no sé, que eso también es otra cosa que no fue así”.

¿Ya tienen fecha para la prueba de ADN?

Sobre si ya tienen fecha para que se lleve a cabo la prueba de ADN, Mayela Laguna subrayó que “ya tenemos fecha nueva y tengo estrictamente prohibido decirlo al igual que él. Espero que ningún medio se entere porque va mi hijo y por primera vez piensen en él porque va a pasar por un momento muy complicado al ver a su papá después de un año sacándose sangre, como para que salgamos y estén los medios de comunicación”.

Mayela Laguna acaba de inaugurar un nuevo negocio de comida al sur de la Ciudad de México para sacar adelante a su pequeño hijo. “Ya lo había pensado, lo tenía pensado desde hace tiempo pero la verdad es que no tenía la mente muy clara todavía. Apenas estamos empezando a decorarlo”.