Mayeli Alonso pagó cuantiosa multa tras escándalo en el aeropuerto.

Mayeli Alonso da su versión sobre su arresto en el aeropuerto.

El nombre de Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, ha sido objeto de polémica varias veces. Y, hace unos días, sumó un conflicto más a su historial, luego de transmitir en vivo, la discusión que mantuvo con la empleada de una aerolínea en Los Cabos, Baja California, luego de que no logró abordar un vuelo rumbo a Los Ángeles, California, por no haber pagado el ascenso de dos maletas.

Tras recibir un sin número de críticas y de afirmarse que seguía detenida, Mayeli dio su versión de los hechos en conferencia de prensa.

No llegamos tarde a ningún vuelo, llegamos con tiempo. Llegamos dos horas antes al aeropuerto, registramos dos maletas. Me molesté porque la muchacha se había dado cuenta que yo sí había pagado la maleta, cuando el vuelo ya estaba cerrado. Eso me molestó mucho, que ya no quiso hablarle a algún superior. Fue en el momento en que yo la agredí y ahí sí le hablaron a la policía

Tras ser presentada una denuncia ante un juez del Ministerio Público en Los Cabos, Mayeli tuvo que pagar una multa.

El juez me cobró una multa por alterar el orden público, pagué 8 mil pesos, inmediatamente para seguir con mi vida normal

Desconoce, si prosperó la demanda que la empleada de la aerolínea presentó por agresión.

Me di cuenta que ella fue a la delegación a interponer una demanda, pero no sé si procedió o si fue muy grande el daño que ella recibió

Y, reveló que los videos de seguridad donde se apreciaba todo lo sucedido, ya no existen.

Nada más mostraron en dónde la persona fue agredida por mí. Y el video, casualmente, fue borrado. No lo encontramos, me acaban de informar que el video ya no existe

Te puede interesar: ¿De qué murió el reconocido actor Jaime Garza?

¿Mayeli Alonso fue vetada por la aerolínea donde armó la polémica?

Mayeli desconoce si la aerolínea la vetó, pero no se arrepiente de lo sucedido.

No me han pedido ninguna disculpa y en realidad no me interesa. Yo hice valer mi voz, lo que muchas veces yo tuve ganas de decir, se los dije ese día. Y se me hace como una falta de respeto que hagan eso, ellos no me han mandado una notificación de que me vetaron

Y sobre una posible reconciliación con Jesús Méndez, quien estaba con ella, el día del conflicto, dijo:

Lamento decirles que Jesús y yo no hemos regresado. Nos fuimos a Los Cabos a grabar un video musical que va a salir pronto

Al intentar preguntarle por su exmarido Lupillo Rivera, así reaccionó.

Yo a Lupillo no lo conozco, no sé de qué me hablas

También te puede interesar: ¿De qué murió el reconocido actor Jaime Garza?