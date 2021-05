Filtran nuevos detalles de la muerte del cantante MC Kevin.

Kevin Nascimento Bueno, mejor conocido como MC Kevin, falleció tras caer del quinto piso de un balcón en Río de Janeiro. La noticia dejó conmocionados a los fanáticos, quienes jamás imaginaron la inesperada muerte del músico.

Nuevos detalles del fallecimiento del latino salieron a la luz en recientes horas. Fuentes cercanas al accidente, aseguraron que el cantante intentó escapar de su esposa y por accidente cayó del edificio.

Y es que, MC Kevin, fue infiel a su esposa Deolane Bezerra en el cuarto contiguo a su habitación. Posteriormente, intentó saltar a otro balcón para no ser descubierto, pero falleció tras caer.

“Él ya estaba en el pasillo muy nervioso con el equipo y, principalmente, con su esposa”, expresó un miembro del equipo de Kevin.

Y es que, algunas personas, también escucharon ruidos en la habitación, donde supuestamente comenzó a discutir con otras personas horas antes del accidente.

“Arrojó una botella de cerveza al suelo y le dijo que entrara. Todo el tiempo estuvo gritando al equipo de producción, especialmente al guardia de seguridad, diciendo que tenía que hacer lo que decía. No fue posible entender el motivo de la pelea, pero poco después se fue solo a la playa y nadie lo acompañó. Eso es lo que noté”, expresó otro testigo sobre el paradero de Kevin antes de su fallecimiento.

Fanáticos lamentan la trágica muerte de MC Kevin

Millones de usuarios de las redes sociales expresaron sus condolencias a la familia y a amigos del cantante brasileño.

El artista de 23 años se dio a conocer por temas como Topo Gin, Evolulu, Repara y muchos otros más.

“Sin creer, 23 años... chico, te juro que no sé qué decir... Solo para agradecerles el cariño que me tenían, tatuaje, camiseta, fotos, botas, remeras y etc... habíamos acordado encontrarnos ahora en mis vacaciones, pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Vete en paz chico”, escribió Neymar Jr. sobre la muerte del cantante.

