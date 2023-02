Medio Metro anuncia que abrirá su cuenta de OnlyFans.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, saltó a la fama gracias a la difusión que le dio Sonido Pirata, con quienes rompió relación, pero también por la gracia y peculiaridad de sus pasos de baile; sin embargo, también se ha visto involucrado en diversas polémicas.

En los últimos días su nombre ha acaparado diferentes espacios, principalmente por su pleito con Sonido Pirata, de quien se separó porque el animador y dueño de este sonido lo habría despedido, según dijo Medio Metro. “Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés del dinero”.

Esto desató infinidad de comentarios en su contra, pues hubo quienes aseguraron que era un interesado y también un malagradecido, no obstante, el bailarín hizo oídos sordos y decidió continuar con sus presentaciones pero ahora por su cuenta.

¿Medio Metro pateó a un perrito?

Además de su polémica separación de Sonido Pirata, Medio Metro volvió a acaparar los reflectores después de patear a un perrito de la calle. El bailarín se encontraba en plena entrevista con un medio independiente, cuando de pronto se le acercó un perro y luego lo pateó.

¿Habrá reconciliación con Sonido Pirata?

En entrevista con Yordi Rosado, José Eduardo Rodríguez reveló que estaría dispuesto a reconciliarse con Sonido Pirata. “Yo le deseo lo mejor y le deseo que le vaya bien. También que me desee lo mejor a mí, yo quiero quedar bien con él, yo no le he agarrado ningún rencor ni nada”, sentenció.

¿Medio Metro explotó contra Alfredo Adame?

Después de que Alfredo Adame se liara a golpes la semana pasada, Medio Metro externó su opinión sobre el polémico actor y aseguró en sus redes sociales que “Adame es el mexicano más ridículo para pelear”.

Alfredo Adame es el mexicano más ridículo para pelear. — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 3, 2023

¿Medio Metro abrirá su cuenta de OnlyFans? No conforme con eso, José Eduardo Rodríguez ha vuelto a generar controversia pero por otras razones, ya que el bailarín anunció que próximamente abrirá su cuenta de OnlyFans, plataforma de contenido para adultos.

Medio Metro quiere aprovechar su fama y anunció que abrirá su cuenta de OnlyFans. Aunque muchos lo tomaron a broma, el bailarín confirmó esta información a través de sus redes sociales, por lo que buscará aumentar su número de fans pero ahora en esta plataforma.

A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez compartió distintas fotografías donde posa como lo hará en su cuenta de OnlyFans. En las imágenes lució sin playera y apoyado en una puerta y en un sillón conocido como “potro del amor”.

