Así busca el Medio Metro reconciliarse con Sonido Pirata.

El internet ha visto como una de sus últimas figuras se ha visto envuelta en polémica, se trata de Medio Metro, bailarín que se hizo famoso gracias al Sonido Pirata y a la peculiaridad de sus pasos, entre los que destacan el paso del pingüino, de la chaquetita, el cabeceo, entre muchos otros.

Conoce la historia de Héctor, ‘El Pregrino Sonidero’.

Desafortunadamente, la relación entre José Eduardo y el sonido llegó a su fin y generó un sinfín de especulaciones, por ello, Julián Ramírez, animador y voz de Sonido Pirata, reveló que su ruptura con Medio Metro fue porque él así lo quiso, posteriormente el bailarín aclaró lo sucedido.

Te puede interesar: Así fue la pelea entre Sonido Pirata y Medio Metro. (VIDEO)

Qué dijo Medio Metro?

En charla con Dulce Gipsy, Medio Metro desmintió lo dicho por Julián Ramírez y aseguró que su separación no fue por ego ni por dinero. “Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés de dinero, me fui porque quiero crecer más. Yo estoy agradecido, se lo agradezco mucho; estoy abierto para una nueva etapa”.

¿Por qué le llovieron críticas a Medio Metro?

Después de lo sucedido, José Eduardo volvió a caer en controversia tras patear a un perro de la calle mientras se encontraba en medio de una entrevista con un medio independiente, este hecho desató infinidad de comentarios en su contra.

“Medio Metro sin Pirata no es nada”, “Tantita vergüenza”, “Para él es como un caballo también compréndelo, el miedo es el miedo”, fueron solo algunos de los comentarios; sin embargo, hubo quienes salieron a defenderlo.

¿Este es su héroe? ¿Alguien que no tiene empatía por los animales y patea perros? Medio Metro. pic.twitter.com/rMGimcc1qL — Banco Pokémon (@_BancoPokemon) January 24, 2023

¿Medio Metro desea reconciliarse con Sonido Pirata? En una reciente entrevista con Yordi Rosado, José Eduardo reveló que estaría dispuesto a reconciliarse con Sonido Pirata, ya que no volvió a buscarlo por miedo a que lo mande a la chin…

También te puede interesar: Captan a Medio Metro pateando un perrito y lo revientan en redes.

“Yo le deseo lo mejor y le deseo que le vaya bien. También que me desee lo mejor a mí, yo quiero quedar bien con él, yo no le he agarrado ningún rencor ni nada”, dijo el popular bailarín.

¿Qué hará ahora Medio Metro?

Tras el rompimiento con Sonido Pirata, Medio Metro dio a conocer que ahora tiene eventos por su cuenta, hecho que buscará aprovechar luego del éxito que alcanzó en redes sociales. “Ahorita ya tengo eventos por delante, ya me están saliendo evento. Yo solo voy a hacer mi show”, añadió.