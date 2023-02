Medio Metro explota contra Alfredo Adame tras pleito callejero.

Si de polémica se trata, Alfredo Adame es experto pues no le bastó con poner en riesgo su vida en septiembre pasado y cuando creíamos que las cosas se habían calmado, el actor volvió a liarse a golpes en la vía pública, hecho que desató memes y críticas por parte de sus detractores entre los que se encuentra Carlos Trejo y ahora Medio Metro.

¿Por qué se agarró a golpes Alfredo Adame?

El conductor rompió el silencio y reveló que todo se originó por un supuesto incidente de tránsito, ya que el sujeto con el que se peleó argumentaba que Adame le había pegado a su coche: “Cuando me bajo, muy agresivo el cuate y le dije: ‘mira cuate acepta los mil pesos, ya necesito irme’, y de repente saca un tubo, entonces hago lo mismo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro, pero llegan otros tres y me agarran entre todos. Así no. Llega otro cuate y me dice, ‘cálmate Alfredo, ya lo tundiste’; se acercan otros dos, se hace una bolita y me voy”.

¿Quién es Medio Metro? José Eduardo, mejor conocido como Medio Metro, de 24 años, cobró relevancia en redes sociales gracias a sus peculiares bailes y por la difusión que en su momento le dio Sonido Pirata, de quien se separó y rompió toda relación laboral.

¿Qué dijo Medio Metro sobre la bronca de Alfredo Adame?

Tras lo sucedido, Medio Metro recurrió a sus redes sociales para externar su opinión sobre Alfredo Adame y la pelea que protagonizó en calzada de Tlalpan. “Alfredo Adame es el mexicano más ridículo para pelear”, aseveró el bailarín.

Alfredo Adame es el mexicano más ridículo para pelear. — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) February 3, 2023

Cabe mencionar que el conductor ha dicho en reiteradas ocasiones que es un experto en artes marciales; sin embargo, en las trifulcas que ha protagonizado siempre ha sacado la peor parte y ha terminado en el suelo.

No obstante, no luce descabellado que el polémico actor le responda de un momento a otro pues en los últimos años ha protagonizado infinidad de pleitos con Laura Zapata, Omar Chaparro, Magaly Chávez y Rey Grupero, entre otros.

¿Carlos Trejo también explotó contra Alfredo Adame?

El ‘Cazafantasmas’ llamó “piltrafa humana” a Alfredo Adame: “No sean así, ya no le peguen de por sí solito se ma… Ya solo da lástima. Pobre piltrafa humana”.