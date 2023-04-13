Medio Metro aplica un “Ari Telch” y se aprovecha de la muerte de Changoleón.

Su nombre sigue siendo tendencia, peor no de manera positiva, ya que Medio Metro aplicó un "Ari Telch" y se aprovechó de la muerte de Changoleón.

El mero sonidero con el Medio Metro, Alex Hoyer y la Chingu Amiga

Todo fue tras el deceso de Samuel González Quiroz, nombre del verdadero indigente, quien ganó gran fama en el inicio de los 2000s por salir en los programas de Facundo.

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¿Qué dijo Medio Metro sobre la muerte de Changoleón?

El bailarín dijo concretamente en Twitter lo siguiente: "Descanse en paz Changoleón, personaje que como muchos nos dicen solo tenemos 5 minutos de fama pero que muchos de nosotros influenciamos generaciones. Grande Changoleón".

Las respuestas al mensaje de Medio Metro sobre Changoleón no se hicieron esperar, sobretodo por el tono un tanto arrogante del mismo. Muchos de los fans del fallecido intérprete le señalaron a Medio Metro que él no es nada comparado con el amigo de Facundo. Algunos incluso aseguraron que el bailarín será olvidado en unos meses sin dejar una huella en ninguna generación, todo lo contrario a lo que pasó con Changoleón.

Ante los cuestionamientos a Medio Metro sobre la influencia que ha dejado comparado con Changoleón, el bailarín salió a defenderse. En un mensaje posterior en Twitter, aseguró que en el ambiente sonidero hay un antes y un después de Medio Metro y Sonido Pirata. Así mismo, mencionó que personajes como Changoléon, Samy o Margarito fueron parte importante de la comedia en México aunque fueron explotados por no tener un manager.

