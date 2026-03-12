Borra de café: Beneficios y utilidades que debes saber sobre este tipo de abono para plantas y jardín

En esta ocasión te diremos cuáles son los usos y beneficios que quizás no conocías sobre la Borra de Café, y que es bastante recomendable ocupar en las plantas de tu jardín. Entre sus utilidades, uno de los más populares es que, este tipo de abono es un fertilizante natural, esto se debe a su alto contenido de nutrientes como potasio, fósforo y nitrógeno; los cuales son esenciales para que crezcan las plantas de manera saludable.

¿Por qué la Borra de Café es buena para las plantas?

La Borra de Café es ideal para mejorar el suelo; si la tierra de la planta o el jardín es densa, las borras pueden ayudar a airearla; esto significa que le da un tipo de masaje al suelo, además permite que el agua y el aire puedan circular de una mejor manera. Este tipo de abono también ayuda a retener la humedad, lo cual es perfecto para los días de mucho calor de verano.

Además, otro de los grandes beneficios de las Borras de Café es su capacidad para ayudar a repeler algunas plagas; en este sentido, esta mezcla actúa como un repelente natural para algunos insectos como babosas y caracoles. Si colocas un poco de este compuesto sobre las plantas, los mencionados insectos se mantendrán lejos de tu jardín.

|Foto de Letícia Alvarez

¿Cómo se aplica de manera correcta la Borra de Café?

Para aplicar de manera eficiente este compuesto, lo primero es que, las Borras de Café estén completamente secas; no las dejes húmedas porque se les puede formar moho, cuando veas que no tienen nada de humedad; es momento de mezclarla con la tierra de tus macetas; y la fórmula es ocupar una taza de borras por cada 2 o 3 pies cuadrados de tierra.

Otra forma más fácil de ocupar la Borra de Café es simplemente esparcirla sobre la superficie del suelo; de esta manera se proporcionarán nutrientes, también ayudará a mantener la humedad, pero ojo, no te excedas porque si hay mucho nitrógeno, esto perjudica directamente a las plantas.