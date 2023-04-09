Medio Metro oficial amenaza con retirarse.

Con gran pesar en su corazón, el aclamado bailarín José Eduardo Rodríguez, también conocido como Medio Metro oficial, ha emitido una trágica advertencia que ha estremecido a todos sus seguidores en las redes sociales.

A través de un conmovedor mensaje en línea, el ex bailarín de Sonido Pirata ha implorado a sus seguidores que detengan las crueles comparaciones sobre su apariencia, especialmente en lo que respecta a su dentadura, pues los internautas han llegado a compararlo con una criatura despiadada.

¿Qué dijo Medio Metro original?

La desgarradora publicación en Facebook de Medio Metro Original muestra una imagen de piñatas hechas por una tienda local, como una última advertencia: “Una más y me retiro por que son así conmigo”, se puede leer en la publicación.

En la imagen se puede observar una asombrosa variedad de piñatas de celebridades, desde Nuevo Medio Metro, Sonido Pirata y La Pompis hasta La Pequeña Nicole. Sin embargo, una figura oscura y gigantesca domina el centro de atención, una que parece ser un demonio con ropajes inspirados en 'El Chavo del 8'. Todos los indicios apuntan a que esta piñata representa a Medio Metro oficial, y que ha sido elaborada como una muestra de desprecio hacia el bailarín debido a su supuesta traición al popular sonidero.

La amenaza de retirarse de los escenarios que ha hecho Medio Metro se cierne sobre él como una sombra ominosa. Si los comentarios y las burlas continúan, este gran artista podría abandonar el mundo del espectáculo para siempre.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Los comentarios en respuesta al incidente son un torbellino de emociones y opiniones encontradas. Algunos son crueles y despiadados, comparando a Medio Metro con una piraña e incluso diciéndole que se largue. Otros tratan de consolarlo y animarlo, diciéndole que sigue siendo popular y único, y que no debe permitir que los comentarios negativos lo afecten.

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