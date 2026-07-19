Hora límite para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 hoy 19 de julio del 2026

Tras una semana llena de retos y sobre todo de convivencia que ha sorprendido a la audiencia los participantes de MasterChef 24/7 con Delantal Negro se encuentran preparando los últimos detalles para su presentación de esta noche, ya que con esta y su platillo se determinará si continúan dentro de la cocina más famosa de México.

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Sin embargo para este Domingo de Eliminación el público tiene en sus manos el poder de salvar a uno de los cocineros gracias a su voto por lo que es indispensable que la audiencia participe para que uno de ellos aún se mantenga en la competencia. Cabe destacar que MasterChef 24/7 se encuentra en una nueva etapa por lo que los jueces, críticas y emplatados cada vez son más intensos

¿Quiénes son los participanrtes por los que puedo votar?

Si eres del público que desea salvar a su cocinero favorito pero no sabe si está en riesgo de eliminación a continuación te presentamos los nombres de los cocineros que se encuentran en peligró de abandonar el reality culinario y que gracias a tu voto pueden subir al balcón de la salvación y asegurar una semana más dentro del Mundo de MasterChef 24/7. Recuerda que tras varios retos Lancer, Claudia, Michelle, Antrax e Ixdit se han salvado por lo que no están en riesgo de eliminación.



Luis

Ramahá

Emmanuel

Flor

Jazmín

Nora

Daniela

Carmen

Julio

¿Cómo y dónde puedo votar por mi cocinero favorito para que no salga de MasterChef 24/7?

Para los participantes con Delantal Negro, este Domingo de Eliminación es un día decisivo, ya que sabén que puede ser su última participación dentro del reality culinario, sin embargo, en tus manos está el poder de cambiar el rumbo de su estancia gracias a tu apoyo que puedes hacer mediante la votación que aún se mantiene abierta y puede hacerla através de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí .

Recuerdaque para votar tienes derecho a 10 votos gratis, estos pueden ser dados a una sola persona o ser repartidos entre varios, una vez que concluyas con el proceso, puedes recibir 10 votos extras y repetir tu votación. ¡No pierdas la oportunidad de votar!