Medio Metro sufre accidente automovilístico: ¿Cuál es su estado?

El bailarín Medio Metro sigue dando de qué hablar, ya que sufrió un accidente automovilístico, del cual por fortuna salió ileso.

Uriel encontró a Medio Metro. Él es un auténtico Mirrey del Barrio.

El hecho lo confirmó él mismo en sus redes sociales, donde dio detalles de cómo fue la situación que lo tuvo como protagonista. Lo primero a aclarar es que está libre de peligro y que la situación no escaló a mayores.

Te puede interesar: Medio Metro toma decisión tras polémica con Sonido Pirata.

¿Cuál es el estado de Medio Metro luego de sufrir un accidente automovilístico?

José Eduardo Rodríguez Sandallo, su verdadero nombre, compartió imágenes de cómo quedó su automóvil tras haber chocado. Se encuentra bien tras tener un accidente con su vehículo y las pérdidas solo fueron materiales. Particularmente la parte delantera del coche quedó con daños significativos y es evidente que tendrá que tener unas reparaciones para volver a estar en función.

Gracias a los que se preocuparon por nosotros, afortunadamente solo fue perdida material. No sé preocupen de los eventos que ya tenemos agendados, todavía hay Medio Metro para rato. 🙏 pic.twitter.com/ldqCdJ0q5L — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) April 3, 2023

Ante las repercusiones Medio Metro usó sus redes sociales para comunicar lo siguiente: “Gracias a los que se preocuparon por nosotros, afortunadamente solo fue perdida material. No sé preocupen de los eventos que ya tenemos agendados, todavía hay Medio Metro para rato”.

Muchos internautas celebraron que a Rodríguez Sandallo no le pasara nada como también coincidieron con las palabras que emitió el artista. Cabe mencionar que los eventos que tenía programados no han sufrido cambios a partir de que está en buenas condiciones físicas. Es decir, queda claro que fue afortunado y que la buena asistencia que le brindó el cuerpo de bomberos llevaron a que no haya una situación que tengamos que lamentar.