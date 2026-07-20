MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea la transmisión del domingo 19 de julio de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

La tensión aumenta en MasterChef 24/7, donde los participantes enfrentarán una nueva noche decisiva en su camino por mantenerse dentro de la competencia culinaria. Cada reto será una prueba de habilidad, creatividad y precisión, por lo que los errores podrían marcar la diferencia entre continuar en la cocina más famosa de México o convertirse en el siguiente eliminado.

Conforme avanza la temporada, el nivel de exigencia es cada vez mayor y los cocineros deberán sorprender a los Chefs con platillos bien ejecutados, técnicas impecables y sabores capaces de conquistar al jurado. Quien no logre cumplir con las expectativas correrá el riesgo de portar el delantal negro y poner en juego su permanencia en el reality.

¿Dónde ver en vivo MasterChef 24/7?

No te pierdas un nuevo episodio de MasterChef 24/7 este domingo a través de Azteca UNO. Si prefieres seguir la competencia desde cualquier dispositivo, también podrás disfrutar la transmisión en vivo mediante el sitio web y la aplicación de TV Azteca. Además, las redes sociales oficiales del programa comparten entrevistas, momentos destacados y contenido exclusivo para que no te pierdas ningún detalle de la competencia.