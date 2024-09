Es siempre necesario desarrollar algún tipo de actividad física. Haciendo esto disfrutarás de varios beneficios para tu cuerpo en todo tipo de niveles y para ello, es siempre necesario conocer de ciertas recomendaciones que realmente contribuyan a que te sientas mejor. Dicho esto, hablemos sobre la mejor hora del día para hacer ejercicio y controlar el azúcar en la sangre.

Empecemos destacando algunas premisas inobjetables: todos los expertos coinciden en que hacer algún tipo de actividad colabora a que tengas una mejor calidad de vida. Los motivos radican en que además de las consecuencias positivas en el plano físico, también vas a encontrar efectos agradables en el plano mental y emocional.

¿Cuál es la mejor hora del día para hacer ejercicio y controlar el azúcar en la sangre?

Los especialistas recomiendan que para ganar masa muscular es necesario hacer ejercicios de fuerza. Los estudios desarrollados indican que para esto ejercitarse entre las 6 de la tarde y las 12 de la medianoche es la mejor forma de activar el cuerpo y mejorar los niveles de azúcar en sangre.

Al respecto, vale decir que la lectura de glucosa promedio de 24 horas para quienes desarrollaron algún tipo de actividad física, demuestra que este es el mejor momento y que los índices de azúcar no se ven notoriamente afectados. Destaquemos también que, quienes no hacen ningún tipo de actividad se verán fuertemente afectados, así que no viene mal considerar el ejercicio como un aliado para la vida misma.

Los expertos destacan que complementar esto con el consumo de verduras suma mucho como para que termines teniendo buenos resultados, siempre una idea apropiada consultar a un médico. Con ello nos referimos a hacernos chequeos y tener una idea clara sobre tu estado físico para detectar posibles peligros y en definitiva saber que es apropiado hacer y que no.