¿Quieres despedir el año con risas y diversión? WhatsApp puede ser la herramienta perfecta para hacer bromas ingeniosas y dejar una sonrisa en el rostro de tus amigos y familiares. Eso sí, ¡todo con respeto y buen humor! Aquí te damos algunas ideas de bromas que puedes probar antes de que el año termine.

Las mejores bromas para hacer por WhatsApp antes de que acabe el año

Esta es una de las bromas más clásicas y efectivas. Consiste en enviar una larga cadena de emojis o texto que parece no tener fin. Puedes acompañarla con un mensaje como: “Esto es lo que siento cada vez que estoy contigo” o “Esta es mi lista de propósitos para el próximo año”. Asegúrate de que el contenido sea divertido y no demasiado pesado para no abrumar al destinatario.

Te puede interesar: Tutorial para convertir documentos escaneados a formato PDF desde tu cuenta de WhatsApp

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología [VIDEO] Alejandra Carvajal junto con un experto, te desmiente a detalle todos esos mitos acerca del uso de la tecnología. ¡Checa a detalle porque seguro te interesa!

Las notas de voz son otro recurso excelente. Graba un mensaje donde solo digas: “Espera, déjame te cuento algo increíble…” y luego deja hasta un minuto (o más) de silencio. Al final, di: “Olvida lo que iba a decir”. Esta broma simple pero efectiva desconcierta a cualquiera, pero siempre termina en carcajadas.

El mensaje “urgente” es una gran opción. En esta broma, envía a tus amigos un mensaje que diga: “Amigo, creo que enviaste este mensaje al grupo equivocado”, pero no expliques nada más. Observa cómo intentan averiguar qué fue lo que supuestamente “mandaron”.

Ahora bien, si estás en grupos de amigos o familia, las bromas pueden ser todavía más divertidas. Una opción es enviar un mensaje misterioso como “He escuchado rumores de algo sorprendente que pasará en este grupo el 31 de diciembre”. Luego deja que los demás inventen teorías.

Te puede interesar: Estos celulares se quedan sin WhatsApp en 2025

¿Por qué siempre elegir bromas respetuosas?

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, aunque las inocentadas son para divertirse, es fundamental evitar ofender o incomodar a la otra persona. En este sentido, asegúrate de conocer bien a quien recibirá la broma y mantén un tono ligero para evitar problemas o malos entendidos.