El pequeño gran Abel es el eliminado de MasterChef Junior.

Nuestros queridos participantes de MasterChef Junior vivieron su sueño de cocinar como todos unos superhéroes con capa. Y es que, la cocina más famosa de México también estuvo engalanada por nuestros queridos chefs, quienes se disfrazaron con épicos atuendos de héroes en el capítulo de esta noche.

Los participantes se inspiraron gracias a una llamada de sus abuelos y después pasaron a cocinar deliciosas galletas decoradas a su estilo, gusto y creatividad.

Tras presentar una galleta llena de detalles rosas, chispas y hasta con ropa comestible, Naty subió al balcón como una de las concursantes más afortunadas de esta noche.

Esta noche también se engalanó con la presencia de Rommel Pacheco, quien tuvo la oportunidad de degustar las deliciosas preparaciones de todos los pequeños cocineros.

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Abel se convierte en el eliminado de MasterChef Junior

El segundo reto consistió en crear un platillo para superhérores, pues los participantes tuvieron que cocinar con los cinco grupos alimenticios para lograr un resultado muy sano y rico.

Pizza, carne de cerdo, mole, panacota, salsa de pasas, puré de coliflor y brochetas fueron algunos de los platillos que presentaron los concursantes de la cocina más famosa de México.

Los comensales, conformados por un grupo de bomberos y Rommel Pacheco, eligieron los platillos de Germán, Xavi, René, Esaú, Carlos y América para subir al balcón.

Otros participantes no corrieron con la mejor de las suertes, pues Abel, Fabio, Zoe, Sara, Sofi y Alan tuvieron que luchar por su estadía en la cocina más famosa de México.

Con ayuda de las bondades de la madre naturaleza, los participantes tuvieron que preparar un platillo con flores comestibles para deleitar el paladar de todos los chefs.

Tras fallar en su platillo de flores, el pequeño gran Abel se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Junior y se despidió entre el aplauso de sus amigos.

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