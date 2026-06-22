Quién es Ismael, el nuevo participante de MasterChef 24/7 que entró este 21 de junio

Las estaciones de MasterChef 24/7 se sacudieron con fuerza este domingo 21 de junio, pues justo cuando los participantes actuales creían tener medidos los tiempos y las dinámicas del set, los jueces decidieron acabar con la comodidad con un anuncio que cayó como una cubetada de agua fría: el inicio de un nuevo ciclo que arranca con el ingreso de dos nuevos competidores dispuestos a arrebatarles el lugar.

¿Quién es Ismael, el nuevo integrante de MasterChef 24/7?

El anuncio dio la bienvenida a Nora e Ismael, el segundo, es un hombre de carácter firme que al parecer no llegó a la cocina más famosa de México a hacer amigos ni a pedir disculpas.

Desde Culiacán, es originario de Sinaloa, y es conocido como "El Perro del Mal". Es un hombre de carácter fuerte un rockstar de corazón, ¿la razón? Desde niño fue introvertido, pero gracias a la música ahora es una persona irreverente y apasionada. Abandonó su vida de oficina y ese entregó a su verdadera pasión: la cocina. Relata que su sello son los sabores con personalidad que representan la comida culichi y desea tener fábrica de cerveza artesanal y seguir haciendo ruido con sus platillos en la competencia.

Al presentarse ante las cámaras y el resto del grupo, el recién llegado no titubeó en advertir cuál es la energía que trae al set: "A mí la gente me conoce como 'El Perro del Mal', ya tendrán tiempo de descubrirlo y averiguarlo", soltó con una seguridad que dejó mudos a varios en la línea de fuego.

Los chefs de MasterChef dan ultimátum este domingo 21 de junio El ingreso de Ismael y Nora —dos adultos decididos a devorarse las clases y herramientas del Mundo MasterChef— no fue una casualidad, sino al parecer forma parte de un duro correctivo por parte de los exigentes jueces. El Chef Adrián Herrera tomó la palabra con su característico tono para poner los puntos sobre las íes, explicando que la disciplina actual del grupo ha dejado mucho que desear. "El bajo interés por superarse de muchos de ustedes es lo que le dio la oportunidad de entrar a ellos. Los nuevos integrantes tienen el nivel que ustedes ya deberían tener y que, definitivamente, muchos no tienen", sentenció Herrera sin filtros.

Por su parte, el Chef Poncho Cadena secundó la advertencia, dejando claro que el reality ha entrado en una etapa de depuración absoluta. Cadena les exigió a los cocineros elevar la vara de inmediato, lanzando un ultimátum definitivo: si no alcanzan el mismo nivel de exigencia y técnica que traen los nuevos rostros, irán saliendo uno a uno por la puerta.

Con el mandil blanco bien puesto y el orgullo por delante, Ismael llegó a la cocina más famosa de México listo para demostrar que el hambre de triunfo podrían pesar más que las semanas de experiencia previa en el set.

