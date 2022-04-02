No te pierdas los memes más divertidos de MasterChef Junior.

Nuestros queridos participantes de MasterChef Junior vivieron una de las noches más especiales de toda la temporada, pues el capítulo de este día estuvo inspirado en superhéroes.

Los pequeños cocineros recibieron una llamada de sus abuelitos, quienes inspiraron a los concursantes a dejar su mejor esfuerzo en la competencia.

MasterChef Junior puso en aprietos a nuestros participantes, pues tuvieron que crear galletas decoradas a su estilo y gusto. Naty, Fabio, Abel y Germán fueron algunos de los participantes que pasaron al frente a mostrar sus platillos, dejando ver su creatividad a la máxima potencia.

Y quien no aguantó las lágrimas fue Zoe, pues rompió en llanto por ser la única participante que no ha pasado al frente a exponer sus platillos ante los chefs.

Finalmente, Naty fue la ganadora del primer reto, pues su creatividad y galleta decorada en tonos rosas conquistó el paladar de los talentosos chefs.

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MasterChef Junior deja los mejores memes de la noche

Nuestros queridos chefs Betty, Joserrá, Franco y hasta Tatiana llegaron vestidos como unos completos superhéroes, lo que dio paso a los comentarios más creativos de los usuarios de las redes sociales.

Se puso rara la liga de la justicia 😂 #MasterChefJunior pic.twitter.com/2cXg4hcC4o — Chemus (@ChemusDiaz) April 2, 2022

El Pequeño Gran Abel, uno de los participantes más chiquitos de la competencia, se volvió a llevar los memes con su ternura y carisma frente a las cámaras de nuestra competencia.

El pequeño gran Abel: es que me explotó todo en la cara

Yo: #MasterChefJunior pic.twitter.com/XFzwHliomh — ʚ nat ɞ (@yoonsiloveu) April 2, 2022

Las galletas de todos los participantes también desataron divertidos memes, pues pasó de todo al crear su delicioso bocadillo para los chefs.

El hombre de galleta de Javi después de partirlo a la mitad.#MasterChefJunior pic.twitter.com/XBno6JWCOJ — David Cavazos (@DavidCav21) April 2, 2022

La llamada que recibieron los pequeños cocineros también puso a llorar a más de un internauta en este viernes de MasterChef Junior, pero la pequeñita Naty se robó los reflectores.

Naty viendo el vídeo de sus abuelitos me recordó a esta escena. 🥺#MasterChefJunior pic.twitter.com/vYW7cxNFbO — 𝑃𝑎𝑚 🐘 (@lopzp95) April 2, 2022

Los favoritos para subir al balcón fueron Abel y Naty, aunque esta última fue quien tuvo la oportunidad de ver los retos desde el lugar más peleado por todos los participantes.

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