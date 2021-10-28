Estas son las mejores películas de Netflix para ver en Halloween.

Con la llegada de la época de Halloween, las plataformas streaming ofrecen películas de terror y suspenso; por ello a continuación te damos las mejores recomendaciones para ver en Netflix.

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Halloween

John Carpenter dirige la primera entrega de esta exitosa saga, que cuenta con la participación de la estrella Jamie Lee Curtis.

Trata de un clásico de terror sangriento, en el cual Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y vuelve a casa para descargar su furia homicida durante la noche de Halloween.

El Halloween de Hubie

A pesar de su devoción por su ciudad natal y su legendaria celebración de Halloween, Hubie Dubois es el hazmerreír de chicos y grandes; sin embargo la noche de Halloween más aterradora solo tiene como salvador al propio Hubie.

El Hoyo

Dos hombres se conocen en una celda, en la torre de más de 200 pisos en la que han sido confinados. Deberán sobrevivir un día a la vez, mientras buscan la solución a un problema no solo personal sino grupal. Aquí encontrarán sangre, tensión y paranoia.

It (Eso)

En el verano de 1989, un grupo de niños acosados se unen para destruir a un monstruo que cambia de forma, se disfraza de payaso y se aprovecha de los niños de Derry, su pequeño pueblo en Maine.

Errementari: El herrero y el diablo

Un relato vasco sobre un sanguinario herrero que tortura a un demonio al que culpa por su desdicha, sin saber que una huérfana está a punto de cambiarlo todo.

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La película dura 1:39 minutos y ganó el Premio del Público a mejor largometraje en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en 2017, además tiene como protagonistas a Kandido Uranga, Uma Bracaglia y Eneko Sagardoy.

