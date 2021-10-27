¿A qué famosa película hace referencia La noche del demonio?

'La noche del demonio', sin duda, es una de las películas de terror más emblemáticas de la historia.

Y es que relata una historia que quedó inmortalizada en la industria cinematográfica, además de que tiene referencias de otra popular franquicia: 'Saw'.

La razón es que en ambas franquicias trabajan el director James Wan y el guionista Leigh Whannell.

En el primer largometraje hay una clara referencia de 'Saw'; se trata de un dibujo del títere de Jigsaw en el pizarrón justo detrás de Josh Lambert (Patrick Wilson).

Además de la horrorosa aparición que lo amenazaba cuando era niño, hay un perro, el cual es la mascota de James Wan.

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Otras influencias para 'Insidious'

Sus creadores Wan y Leigh Whannell dijeron que 'Insidious' está basada en historias de casas encantadas y apariciones que perturban a todo infante.

Además de 'Saw' que fue también creada por ellos, tuvieron una gran influencia en películas de terror poco conocidas como 'Carnival of Souls' (1962) o 'The Entity' (1982), en la que actúa Barbara Hershey, madre de Josh en las primeras cintas de la saga.

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