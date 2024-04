Melissa Galindo descarta un acuerdo económico con Kalimba

Luego de que Kalimba fuera vinculado a proceso por la denuncia de abuso sexual que Melissa Galindo presentó en su contra en marzo del año pasado, la tarde de este miércoles la cantante abandonó el Reclusorio Oriente acompañada por sus abogados.

¿Qué dijo Melissa Galindo?

Después de la audiencia en la que Kalimba fue vinculado a proceso, Melissa Galindo compareció ante los medios, entre ellos Ventaneando, y declaró que “no me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad, en México. Si se puede en el mundo en donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y de alzar la voz seamos las víctimas. Que esto deje de pasar, que se haga justicia para todos”.

¿Qué dijo su abogado?

Fue precisamente uno de sus defensores quien ofreció detalles de la audiencia. “La información legal es que el señor Kalimba fue vinculado a proceso con motivo de diversos cargos de abuso sexual agravado con violencia”.

“Se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la prisión preventiva; sin embargo, la violación a cualquier medida cautelar conllevaría a la imposición de una medida cautelar como prisión preventiva”, recalcó el abogado de Melissa Galindo y agregó que “son dos cargos concretamente, dos eventos de abuso sexual”.

¿Los peritajes son particulares o de la Fiscalía?

Al preguntarle sobre los peritajes que se están llevando a cabo, el letrado aseguró lo siguiente: “son detalles que no podemos comentar por una cuestión de secrecía de la investigación, pero te reitero que son elementos objetivos que están corroborados por cuestiones científicas”.

¿Habrá acuerdo económico entre Melissa Galindo y Kalimba? El abogado aseguró que su representada no pretende llegar a un acuerdo económico con Kalimba.



“Por supuesto que no y esto es una cosa que debe de quedar bien clara. No va a haber ninguna negociación porque la justicia no está sujeta a negociación”, reiteró.

¿Malissa Galindo y Kalimba se vieron las caras en la audiencia?

Sobre si ambos estuvieron presentes en la audiencia, el abogado señaló que “no es un tema de confrontación. La ley contempla instrumentos a efecto de proteger la seguridad psicológica y evitar la revictimización, por lo que mi representada estuvo en una sala especial de testigos protegidos… Sí lo veía (a Kalimba) a través de una pantalla”.

Como se recordará, Melissa Galindo hizo pública su denuncia primero en redes sociales, revelando, según su historia, que todo ocurrió cuando formaba parte del sello discográfico de Kalimba, relación contractual que no ha sido finiquitada y se encuentra en conflicto al intentar dar por terminado el contrato y que la empresa le solicitara el reembolso de gastos devengados en su carrera como cantante tales como grabaciones de discos, videoclips y la promoción de los mismos. Tras la denuncia de Melissa, Kalimba anunció que procedería en su contra con una demanda por daño moral que es seguro se ponga sobre la mesa en el presente proceso.

