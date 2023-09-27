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FOTOS | Christian Chávez, ¿rechaza colaboración de RBD con Bad Bunny?

Bad Bunny se ha mostrado fan de RBD, pero Christian Chávez se porta como Giovanni Méndez, su papel en Rebelde, ¡y pone en duda colaboración! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Bad Bunny selfie.jpg
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Bad Bunny saludando.jpg
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Bad Bunny con trenzas.jpg
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