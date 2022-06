Este fue el mensaje que envió Ángela Aguilar a su exnovio.

Las cosas parecen haberse calmado para Ángela Aguilar luego de la polémica que surgió en redes tras la filtración de algunas imágenes junto a Gussy Lau, con quien aparentemente sostuvo una relación sentimental; sin embargo, hace unos días se tomó el tiempo durante uno de sus conciertos para mandar un contundente mensaje luego de lo sucedido con el compositor mexicano.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar regresaron a los palenques en México.

La hija de Pepe Aguilar se presentó hace unos días en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, donde aprovechó los micrófonos para hablar un poco de lo sucedido con Lau, dejando entrever que no quiere saber nada del amor, dando una recomendación a sus fans.

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado. Déjenme decirles aquí niñas, no tengan novio. No tengan novio. No tengo nada más qué decir, más que no tengan novio. Pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener novio y si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar inevitable”, dijo Ángela Aguilar durante su concierto.

Así fue la polémica con Gussy Lau

Cabe recordar que, Ángela ha sido sumamente reservada con su vida privada, no obstante, este año ha estado envuelta en polémica tras la filtración de aquellas imágenes donde aparece junto a Gussy Lau bastante cariñosos.

Te puede interesar: Famosos mandan mensajes a Ángela Aguilar tras FOTOS filtradas.

En abril del presente año, el compositor de Equinoccio Records, empresa de Pepe Aguilar, confirmó que sostenía un romance con Ángela Aguilar desde mediados de febrero, lo cual causó gran controversia debido a la diferencia tan marcada de edades que existía entre uno y otro, ya que Ángela es 15 años menor.

Después de las palabras el compositor, ‘La princesa del regional mexicano’ salió a aclarar lo sucedido a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que le dolía haber trabajado tanto desde chiquita como para que una cosa así (como las fotos) le afecte tanto, además, dijo sentirse violentada.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición. Me siento violentada, violada, de la posición de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen”, publicó en aquel entonces.