Este es el mensaje que Christian Nodal le dedicó a sus fans tras el lanzamiento del nuevo tema de Cazzu

La novela entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar, pues recientemente la ‘Nena Trampa’ lanzó su nuevo sencillo titulado “La Cueva”, el cual ha generado infinidad de reacciones, incluso la del cantante sonorense.

¿Es una indirecta para Christian Nodal? El lanzamiento de “La Cueva”, llega en medio de una ola de rumores y especulaciones relacionadas con su separación de Christian Nodal, así como de las declaraciones que hace poco dio Ángela Aguilar.

¿De qué trata “La Cueva”?

En el video oficial de “La Cueva”, Cazzu aparece caminando por un campo de flores rumbo a una cabaña que, conforme transcurre la canción, se va incendiando frente a sus ojos.

Desde su lanzamiento, “La Cueva” ha generado todo tipo de comentarios en YouTube, donde varios fanáticos sugieren que la letra de este nuevo sencillo podría estar inspirada en la relación que tuvo recientemente con Christian Nodal.

Te encontré en la cueva totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco.

Lamí tus heridas, encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos.

¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tape una mujer.

¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer? Cuando yo florezca y al fin deje de doler.

Y volver, volver, volver, no se va a poder.

Claro que lloré, si yo te adoré, convertiste nuestra historia en una maldita parodia.

¿Cómo iba a saber que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso.

Si con todo tu dinero compras el mundo entero.

Volverás a aquella cueva sos tu propio prisionero.

¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la topes con placer?

¿Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler?

Y volver, volver, volver, no se va a poder.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal?

Por diversas frases que incluye la canción, muchos esperaban que Christian Nodal se pronunciara al respecto; sin embargo no lo hizo, pero sí lanzó un emotivo mensaje a sus fans.

“PA’L CORA. La gira llegó a su fin y quiero agradecer a todas las personas que con su presencia nos regalaron noches tan bellas durante la gira 2024. Se bailó, se gritó, se tomó, se cantó, se disfrutó como se debe. L@s voy a pensar, extrañar y esperar con muchas ansias. L@S AMO, GRACIAS POR TANTO. Hasta pronto”, expresó el cantante en su cuenta de Instagram. La publicación fue comentada por Ángela Aguilar, quien puso un corazón.