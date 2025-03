El mensaje que dedicó Belinda a Cazzu tras su tiradera contra Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ayer miércoles 19 de marzo, Julieta Emilia Cazzuchelli, (Cazzu) provocó tremendo furor en redes sociales con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Con Otra”, el cual aseguran está dedicado para Ángela Aguilar y Christian Nodal . Sin embargo, llamó la atención el mensaje que Belinda le dedicó a ‘La Jefa’.

El éxito de “Con Otra” ha sido rotundo, eso se reflejó en sus número y también la respuesta de sus seguidores, quienes se volcaron a las redes sociales de Cazzu para mostrarle su apoyo y admiración.

Te puede interesar: Acusan a Christian Nodal de vetar preguntas sobre Inti, hija que tuvo con Cazzu

¡Hay para todos! El novio de Jessica hace contenido para adultos [VIDEO] Jessica sabía del contenido que hace su novio Dilan, pero ahora ya no se siente cómoda. Antes sólo hacía contenido para mujeres; ahora las cosas han cambiado.

¿Qué le publicó Belinda a Cazzu?

Como ya mencionamos anteriormente, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Belinda, quien le dio like al video de la rapera y le mandó dos mensajes celebrando su nuevo sencillo. Belinda publicó “Increíble. La Jefa. Temazo” y agregó cuatro emojis de corazón rojo.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, la respuesta de las redes sociales no se hizo esperar, pues la canción generó una oleada de reacciones y comentarios, pues no esperaban que ambas cantantes, exparejas de Christian Nodal, pudieran tener una interacción.

Te puede interesar: Acusan a Christian Nodal de vetar preguntas sobre Inti, hija que tuvo con Cazzu

“Era exponerla, no arrastrarla”, “Dale con la silla”, “Dijiste lo que muchas no nos animamos a decir”, “Me representas”, “Aquí todos somos adultos”, “¿Qué sentirá la señora Nodal?”, “Eso fue una indirecta muy directa”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

¿Qué dice la letra del nuevo tema de Cazzu? Algunos de los versos la canción dicen:

Robado se va lo que robado viene

Tu mamá y papá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

El me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña, yo no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

pero él te va a engañar con otra

será con otra y recordarás

de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar