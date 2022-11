Metallica anunció su regreso a México con cuatro conciertos: ¿Cuándo y dónde?

Grandes noticias se dieron a conocer para los fieles seguidores de Metallica, pues este lunes la banda sorprendió a todo su público con el lanzamiento de su nuevo tema Lux Æterna.

La nueva canción es la primera de su doceavo disco, el cual lleva por nombre 72 Seasons. Aunque esa no fue toda la sorpresa, ya que Metallica ha confirmado que su nueva gira va a traerlos de nuevo a nuestro país con varios conciertos.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Metallica reveló las próximas fechas de su gira titulada M72 World Tour, la cual va a recorrer distintos países a lo largo del 2023 y 2024.

De acuerdo con la información, se espera que la banda tenga cuatro conciertos en México y estos son los detalles que debes conocer para poder asistir.

Todo lo que debes saber de la nueva gira de Metallica.

La nueva gira de Metallica M72 World Tour va a dar comienzo el próximo 27 de abril del 2023 y terminará a finales de septiembre del 2024.

México va a ser la última parada de Metallica, donde van a dar cuatro conciertos, todos en la Ciudad de México.

Las fechas en que Metallica se va a estar presentando en el Foro Sol de la Ciudad de México son: viernes 20 de septiembre de 2024, domingo 22 de septiembre de 2024, viernes 27 de septiembre de 2024 y domingo 29 de septiembre de 2024.

Cabe mencionar que será el jueves 1 de diciembre a las 14:00 horas cuando los millones de fans de la banda puedan acceder a la preventa de boletos por medio de las plataformas autorizadas.

Por otra parte, se detalló que gran parte de las ganancias serán donadas a la fundación de la banda, All Within My Hands, enfocada en brindar becas escolares y apoyar a distintos países en caso de desastres naturales.